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Анна Белис открыла первое нестандартное модельное агентство в России
16.12.2016 17:05
Вечеринка по случаю запуска модельного агентства Anna Belis Model Management состоялась 9 декабря в Prince Park Hotel, сообщают организаторы.
Создательница агентства Anna Belis Model Management, модель Анна Белис, победительница конкурсов красоты Top Photomodel Universe, Miss Universe Portugal, считает: «Сегодня успеха в модельном бизнесе может добиться каждый! Новое агентство поможет всем желающим стать моделью. Даже девушки и юноши с нестандартной внешностью смогут реализовать свою мечту, пройдя обучение в агентстве».
С первыми подопечными агентства гости смогли познакомится уже на открытии. Девушки и юноши продемонстрировали свою красоту и индивидуальность на четырех разноплановых показах от российских дизайнеров. Режиссером-постановщиком показов выступила сама Анна Белис.
Мероприятие посетили: Елена Борщева (Comedy Woman), Настя Крайнова («Фабрика звезд»), Надежда Лысенко («Миссис Вселенная»), певец Дмитрий Нестеров, рэпер NJohn, главный редактор Megapolis Time Иван Ирбис, звездный фотограф Катя Кузьмина и многие другие.
Фотографии предоставлены организаторами.
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