Вечеринка по случаю запуска модельного агентства Anna Belis Model Management состоялась 9 декабря в Prince Park Hotel, сообщают организаторы.

Создательница агентства Anna Belis Model Management, модель Анна Белис, победительница конкурсов красоты Top Photomodel Universe, Miss Universe Portugal, считает: «Сегодня успеха в модельном бизнесе может добиться каждый! Новое агентство поможет всем желающим стать моделью. Даже девушки и юноши с нестандартной внешностью смогут реализовать свою мечту, пройдя обучение в агентстве».

С первыми подопечными агентства гости смогли познакомится уже на открытии. Девушки и юноши продемонстрировали свою красоту и индивидуальность на четырех разноплановых показах от российских дизайнеров. Режиссером-постановщиком показов выступила сама Анна Белис.

Мероприятие посетили: Елена Борщева (Comedy Woman), Настя Крайнова («Фабрика звезд»), Надежда Лысенко («Миссис Вселенная»), певец Дмитрий Нестеров, рэпер NJohn, главный редактор Megapolis Time Иван Ирбис, звездный фотограф Катя Кузьмина и многие другие.

Фотографии предоставлены организаторами.