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Anna Wolf представила новую коллекцию сумок и аксессуаров в рамках Недели моды в Москве
27.10.2017 11:11
При создании новой коллекции дизайнер марки Anna Wolf Анна Волкова использовала элементы поп-арта и цветные принты в стиле пин-ап, сообщается в пресс-релизе компании.
Приглашенной звездой шоу стала российская актриса Анна Хилькевич. На подиум под биты трека «Шлепать» в исполнении Sabi Miss вышли полуобнаженные модели в боди телесного цвета. Ничего лишнего – только красивые фигуры и яркие сумки.
Оценить коллекцию Anna Wolf пришли актрисы Мария Берсенева, Александра Ребенок, Алина Алексеева (Сталина), Наталия Лесниковская, Ксения Суркова, телеведущие Юлия Костюшкина, Слава Никитин и Дарья Пынзарь, блогер Лера Любарская, дизайнер-ювелир Светлана Амова, бизнесмен Константин Андрикопулос, певицы Катя Лель, Анна Калашникова, Елена Князева и другие.
В линейке представлены женские рюкзаки, сумочки, клатчи, кошельки из эко-кожи. Главный акцент – рисованные девушки-аниме из комиксов. Модели украшают принты в виде надписей Wow, Happy и Like.
Новая коллекция уже доступна для онлайн-заказов на сайте Annawolf.ru и в Instagram бренда @annawolffashion.
Anna Wolf — это новый дизайнерский бренд на рынке кожгалантереи и аксессуаров. Страна дизайна бренда — США и Гонконг. Страна производства — Южная Корея и Китай.
Фотографии предоставлены компанией.
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