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Антон Алфер: Очевиден тот факт, что сейчас есть запрос рынка на национальные бренды
27.04.2017 22:44
Проект Moda.Ru и Молодежный комитет Московской торгово-промышленной палаты провели Business Fashion завтрак, участники которого обсудили проблемы продвижения и продажи российских брендов за рубежом, сообщается в пост-релизе мероприятия.
На завтраке, состоявшемся 25 апреля в ресторане «Большой», собрались дизайнеры, организаторы мероприятий, представители модных изданий.
В рамках программы продвижения национальных брендов Made in Russia и укрепления культурных и внешнеэкономических связей, решено реализовать программу по продвижению российских модных брендов и дизайнеров за рубежом.
«Сейчас самое время заявить ярко о возможностях российских дизайнеров на рынках Европы и Азии. Модели наших дизайнеров самобытны, интересны и, что немаловажно, конкурентоспособны. У нас есть дизайнеры, уровень которых действительно потрясает. Мы готовы достойно представить коллег на выставках, неделях моды и в международном ритейле», - отметила Марина Шматова, председатель комитета по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Московской торгово-промышленной палате.
В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:
«Я наблюдаю четкий тренд: активное развитие российских брендов. Если вспомнить, как выглядела индустрия 10 лет назад, то прогресс очевиден. Как очевиден и тот факт, что сейчас есть запрос рынка на национальные бренды», - отметил Антон Алфер, продюсер, визионер, основатель модной сети Moda.Ru и Fashion.Ru.
«Необходимость таких бизнес-завтраков очевидна. Происходит творческий взрыв или мозговой штурм, после которого идея становиться новым направлением для швейной индустрии. На бизнес-завтраке можно неожиданно найти новых партнеров и изменить в лучшую сторону страницы русского фешн бизнеса», - прокомментировала Елена Шипилова, дизайнер, основатель бренда Elena Shipilova.
Организаторами бизнес-завтрака выступили:
Фотографии предоставлены организаторами.
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