Проект Moda.Ru и Молодежный комитет Московской торгово-промышленной палаты провели Business Fashion завтрак, участники которого обсудили проблемы продвижения и продажи российских брендов за рубежом, сообщается в пост-релизе мероприятия.

На завтраке, состоявшемся 25 апреля в ресторане «Большой», собрались дизайнеры, организаторы мероприятий, представители модных изданий.

В рамках программы продвижения национальных брендов Made in Russia и укрепления культурных и внешнеэкономических связей, решено реализовать программу по продвижению российских модных брендов и дизайнеров за рубежом.

«Сейчас самое время заявить ярко о возможностях российских дизайнеров на рынках Европы и Азии. Модели наших дизайнеров самобытны, интересны и, что немаловажно, конкурентоспособны. У нас есть дизайнеры, уровень которых действительно потрясает. Мы готовы достойно представить коллег на выставках, неделях моды и в международном ритейле», - отметила Марина Шматова, председатель комитета по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Московской торгово-промышленной палате.

В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:

Какие меры поддержки МТПП будут полезны для продвижения российских дизайнеров за рубежом;

Какие перспективы у модного сегмента национального бренда Made in Russia;

сотрудничество в рамках Balcan Fashion Week;

взаимодействие с модным рынком Азербайджана;

продвижение и продажа российских брендов за рубежом;

участие в молодежном форуме «Таврида».

«Я наблюдаю четкий тренд: активное развитие российских брендов. Если вспомнить, как выглядела индустрия 10 лет назад, то прогресс очевиден. Как очевиден и тот факт, что сейчас есть запрос рынка на национальные бренды», - отметил Антон Алфер, продюсер, визионер, основатель модной сети Moda.Ru и Fashion.Ru.

«Необходимость таких бизнес-завтраков очевидна. Происходит творческий взрыв или мозговой штурм, после которого идея становиться новым направлением для швейной индустрии. На бизнес-завтраке можно неожиданно найти новых партнеров и изменить в лучшую сторону страницы русского фешн бизнеса», - прокомментировала Елена Шипилова, дизайнер, основатель бренда Elena Shipilova.

Организаторами бизнес-завтрака выступили:

Алфер Антон Викторович, продюсер, визионер, основатель модной сети Moda.Ru и Fashion.Ru, Член Президиума, Академик Национальной Академии индустрии моды.

Шматова Марина Викторовна, Председатель комитета по поддержке и развитию молодежного предпринимательства в Московской торгово-промышленной палате, Управляющий партнер дизайнерского проекта Mirror Street; соорганизатор кафедры Фитнес индустрии в Московском гуманитарно-экономическом университете.

Фотографии предоставлены организаторами.