Реновированный концепт-стор City площадью 529 кв. м. открылся 17 марта в рижском торговом центре Spice, сообщает Apranga group.

«Для Apranga Group Латвия стала первым зарубежным рынком, куда мы пришли 14 лет назад с внушительным потенциалом. На данный момент мы оперируем 47 магазинами в этой стране и видим здесь большие возможности роста для открытия новых и расширения уже существующих магазинов. Наша основная цель – максимально подстроить работу наших магазинов и ассортимент под потребности покупателей, и эта новая концепция реставрированного City - отличный тому пример», - рассказывает Римантаc Первенецкаc, генеральный менеджер Apranga Group.

Обновленный бутик City предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров от известных европейских марок: Strellson, Joop, Sand, Emme, Betty Barclay, Piere Cardin, Ted Baker, Gerard Darel, Roy Robson. Покупатели также могут найти для себя обновленную коллекцию сумок и аксессуаров от Coccinelle, Furla и Michael Kors. В ближайшем будущем ассортимент магазина пополнится одеждой новых для латвийского рынка марок - итальянской Antonelli Firenze и литовской D.Efect.

Apranga group – крупнейший в Прибалтике дистрибьютор одежды мировых модных марок, В настоящий момент Apranga Group оперирует сетью из 183 магазинов модной одежды в Прибалтике: 107 в Литве, 47 в Латвии и 29 в Эстонии. В отношении монобрендовых магазинов компания сотрудничает с рядом международно-известных брендов, среди которых: Burberry, Emporio Armani, Armani Jeans, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Max Mara, Weekend MaxMara, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Aldo, Mango, s.Oliver, Karen Millen и другие. Кроме этого, в Литве, Латвии и Эстонии успешно развиваются мультибрендовые концепт-сторы: Apranga, Aprangos galerija, Moskito, City, Mados Linija, Nude. Всего на счету Apranga Group сотрудничество с около 200 брендами и поставщиками. Акции Apranga котируются в списке балтийских ценных бумаг — NASDAQ OMX на Вильнюсской фондовой бирже.

Фотография предоставлена компанией.