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«Армия России» пришла в Новосибирск

16.12.2016  01:43

Первый магазин ТМ «Армия России» начал работу в ТРЦ «Галерея Новосибирск», сообщает «Деловой квартал».

В прошлые выходные, 10–11 декабря, в Новосибирске начал работу первый магазин ТМ «Армия России», принадлежащий компании «Воентторг». Торговая точка открылась в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Магазин предлагает покупателям зимнюю коллекцию, включая технологичную верхнюю одежду, облегченные пиджаки из шерсти, брюки-чинос из хлопка с эластаном, джинсы, трикотаж, ботинки классических и ярких расцветок, а также аксессуары. Дополнительно здесь можно приобрести дизайнерские подарки военной и патриотической тематики.

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