Петербургский бренд аксессуаров Arny Praht организовал съемку своей базовой линейки, посвященную выходу второго сезона сериала «Твин Пикс», сообщает компания.

Вдохновившись эстетикой главного сюрреалиста современности Дэвида Линча и его классическим сюжетом, креативная команда бренда Arny Praht сделала съемку своей базовой линейки в эстетике психоделической красной комнаты.

Абсолютные бестселлеры бренда на фоне ярко-красных штор и пространства с монохромным зигзагом, заполняющим комнату, еще больше ставят акцент на графичных минималистичных формах.

Arny Praht – петербургский бренд, основным направлением которого является производство сумок и аксессуаров. Arny Praht делает акцент на графичность и минималистичность дизайна, а также качество проработки изделий.

Фотографии предоставлены компанией.