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Arny Praht презентовал базовую линейку в эстетике «Твин Пикс»
19.05.2017 11:11
Петербургский бренд аксессуаров Arny Praht организовал съемку своей базовой линейки, посвященную выходу второго сезона сериала «Твин Пикс», сообщает компания.
Вдохновившись эстетикой главного сюрреалиста современности Дэвида Линча и его классическим сюжетом, креативная команда бренда Arny Praht сделала съемку своей базовой линейки в эстетике психоделической красной комнаты.
Абсолютные бестселлеры бренда на фоне ярко-красных штор и пространства с монохромным зигзагом, заполняющим комнату, еще больше ставят акцент на графичных минималистичных формах.
Arny Praht – петербургский бренд, основным направлением которого является производство сумок и аксессуаров. Arny Praht делает акцент на графичность и минималистичность дизайна, а также качество проработки изделий.
Фотографии предоставлены компанией.
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