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Артем Родин назначен новым директором по маркетингу PickPoint

17.05.2017  12:13

Логистический оператор PickPoint объявил о назначении Артема Родина на должность директора по маркетингу (CMO).

Артем Родин подчиняется непосредственно CEO PickPoint Надежде Романовой и входит в состав руководства компании.

«У Артема богатый опыт в области маркетинга и в электронной коммерции, поэтому он идеально подходит для управления маркетинговыми проектами PickPoint, и поможет нам достичь стратегических целей по продажам и маркетингу. Он демонстрировал высокую эффективность при внедрении новых продуктов, в руководстве и работе с онлайн-ритейлерами. Уверена, Артем принесет немало пользы PickPoint и нашим клиентам», — комментирует Надежда Романова, CEO PickPoint.

В качестве директора по маркетингу PickPoint, Артем Родин отвечает за маркетинговую деятельность компании, управление брендом, взаимоотношения с клиентами, рекламу, цифровой и социальный маркетинг, а также программы лояльности.

На момент прихода в PickPoint у Артема Родина за плечами уже есть 8-летний опыт работы в электронной коммерции, из которых 6,5 лет – в области маркетинга. Ранее Артем Родин участвовал в создании и руководстве компанией E-Commerce Solutions в должности директора по маркетингу и развитию, занимался управлением продуктами, продажами, программами лояльности и клиентским маркетингом. Начало карьеры Артема Родина состоялось в компании «Музторг», в отделе по развитию интернет-магазина.

Сеть PickPoint включает в себя около 2000 постаматов (автоматических посылочных терминалов) и пунктов выдачи покупок в более чем 480 городах России. К сети PickPoint подключено порядка 5,5 тысяч онлайн-ритейлеров. Пользовательская база PickPoint насчитывает 3,5 млн человек.

Фотография предоставлена компанией.

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