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Артинский завод швейных игл отпраздновал 75-летие

16.12.2016  23:44

Предприятие Артинского городского округа, выпускающее до 700 тыс. швейных игл ежемесячно, отметило 75-летие, передает Свердловское областное телевидение.

Артинский завод швейных игл, отметивший в этом году 75-летие, начал работу в годы Великой отечественной войны. В наши дни предприятие является единственным в России производителем данного вида продукции.

На заводе выпускают несколько десятков видов игл — для кожи, трикотажа, джинсовой ткани. Ежемесячный объем производства достигает 700 тысяч изделий, которые реализуются в России и странах СНГ.

«Сейчас ведем работу по восстановлению связей. Продолжается поставка в Белоруссию и на Украину, первые поставки сделали в Армению и в Казахстан», — рассказал Сергей Бодунов, исполнительный директор компании «Игла плюс».

Продукция Артинского завода швейных игл занимает около 15% российского рынка.

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