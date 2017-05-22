Арут Арустамян презентовал свою новую коллекцию в Москве

Показ бренда Arut MSCW состоялся 22 мая в саду посольства Республики Армения в Российской Федерации, сообщается в пост-релизе компании.

Символичным стал выход моделей, которые прошли против часовой стрелке вокруг стеллы в центре сада. Каждый демонстрируемый образ соответствовал определенной вехе в жизни дизайнера и стал дополнительным элементом, который помог более точно считать концепцию коллекции.

Новая осенне-зимняя коллекция – это «симбиоз главных тенденций современной моды, безбашенной эстетики электро-панка 80-х и авангардных субкультур». Вызывающая дерзость и бунтарский дух – главные источники вдохновения дизайнера. Сочетание неожиданных фактур и стилей: роскошный расшитый вручную кристаллами бархат, россыпь гигантских пайеток, блестящий нейлон и пластиковые фибры. Эстетика и дух эпохи 80-х ярко отражаются в каждом изделии новой коллекции, но при этом каждая вещь - это самовыражение дизайнера и квинтэссенция его опыта, видения и личных историй.

Показ коллекции Arut MSCW посетили звездные гости: Нюша, Наталья Бардо, Александр Арутюнов, Ирина Йовович, Элина Джанибекян, Ксения Луговая, Екатерина Дробыш, Елена Нашикян, KAN и многие другие.

Арут Арустамян - молодой российский дизайнер, запустивший в 2016 году собственный независимый бренд мужской и женской одежды Arut MSCW. Свое образование в сфере моды он начал в Лондоне на базовом курсе Foundation Year в Central Saint Martins, продолжил спустя несколько лет там же в Istituto Marangoni и завершил в Accademia Italiana на курсе от University of Wales во Флоренции, где и получил степень бакалавра. Финальным штрихом стало окончание Политехнической школы дизайна Scuola Politecnica di Design в Милане по направлению Product Design.



Далее последовала стажировка в Dsquared2, в Милане и длительная работа в доме моды Maison IRFE. В этот период Арут получил бесценный опыт в fashion –бизнесе, регулярно работая в Лондоне, Париже, Нью Йорке. Последние проекты – сотрудничество с маркой Walk of Shame, работа с известным российским дизайнером Александром Арутюновым и, наконец, создание собственного бренда, презентация которого состоялась 27 октября 2016 года.

Фотографии предоставлены компанией.