В гипермаркете «Ашан Марьино» 10 марта стартовал проект «Вторая жизнь вещей», сообщает пресс-служба компании.

На центральном входе в гипермаркет был установлен ящик для сбора ненужной одежды и обуви для взрослых. Вещи для пожертвований принимаются только в хорошем состоянии. Раз в неделю содержимое контейнера забирают сотрудники Государственного казенного учреждения Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки. В социальном центре по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, д. 2, одежда и обувь сортируется и выдается сотрудниками учреждения и волонтерами SamuSocial всем нуждающимся.

«Фонд SamuSocial оказывает медицинскую и психологическую помощь бездомным людям на улицах Москвы. Идея проекта «Вторая жизнь вещей» появилась после встречи с компанией «Ашан», во время которой мы решили найти способ благотворительной помощи, который был бы полезен клиентам компании и нашему фонду, так как мы постоянно собираем вещи и передаем их нуждающимся людям. «Ашан Россия» – крупная компания, которая очень серьезно относится к корпоративной социальной ответственности, а реализация этого проекта является тому подтверждением», - прокомментировала Анн Мондолони, Президент Фонда SamuSocial.

«Я хотела бы поблагодарить руководство компании «Ашан Россия» и благотворительный фонд SamuSocial за поддержку и установку этого ящика для сбора вещей. Прежде всего, акция направлена на оказание благотворительной помощи, и мы очень надеемся, что она будет поддержана неравнодушными людьми, которым не безразлична судьба тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - сказала Каримова Гуля Назаровна, руководитель отделения Благотворительной помощи ГКУ ЦСА имени Е.П.Глинки.

«Ашан Россия» – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). «Ашан Россия» – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день «Ашан Россия» – это магазины четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 43 000 человек.

Фотография предоставлена компанией.