Демократичная линия обуви Easy от Loriblu теперь представлена в бутиках марки в больших объемах, сообщается в пресс-релизе компании.

Линия Easy была запущена в 2015 году и поначалу составляла всего 2% от общего количества моделей в бутиках Loriblu. Однако интерес к коллекции растет, и теперь покупателям доступен широкий выбор повседневной обуви этого бренда.

Многие экземпляры, как женские, так и мужские, имеют облегченную подошву. При этом модели Easy так же узнаваемы, как и основная коолекция Loriblu.

Основная линия итальянского бренда Loriblu – женская и мужская обувь; ее дополняют сумки, аксессуары из кожи, платки, очки, ремни, ароматы, шляпы, свадебная коллекция обуви и линия мужских аксессуаров. Сегодня бренд Loriblu представлен во всех столицах мирового шопинга в монобрендовых и мультибрендовых бутиках.

Фотографии предоставлены компанией.