3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиАссоциация предприятий легкой промышленности Узбекистана нуждается в новом главном менеджере
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Ассоциация предприятий легкой промышленности Узбекистана нуждается в новом главном менеджере

23.07.2017  16:03

«Узбекенгилсаноат» объявил о вакансии на должность первого заместителя председателя правления, сообщает портал «Новости Узбекистана».

«Узбекенгилсаноат» ищет первого заместителя председателя правления, он же - главный менеджер ассоциации. На вакантную должность объявлен конкурс, в котором могут принять участие как граждане страны, так и иностранцы.

В функции главного менеджера входит решение задач экономического и социального развития отрасли, вопросы экспорта, международной логистики и т.д. Специалист будет отвечать за формирование портфеля заказов, изучение рынков сбыта, в том числе, мировых, развитие коммерческо-сбытовых организаций, проведение отраслевых фестивалей и ярмарок.

Кандидаты должны иметь высшее образование, организаторские способности, опыт ведения переговоров с первыми лицами компании. Знать правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и промышленной безопасности. Они также должны свободно владеть узбекским, русским и английским языками и прежде работать на руководящих должностях в легкой промышленности не менее 5 лет.

«Узбекенгилсаноат» — общество, в состав которого входят более 380 текстильных, швейных и трикотажных предприятий.

Просмотров: 112
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте