23.07.2017 16:03

«Узбекенгилсаноат» объявил о вакансии на должность первого заместителя председателя правления, сообщает портал «Новости Узбекистана».

«Узбекенгилсаноат» ищет первого заместителя председателя правления, он же - главный менеджер ассоциации. На вакантную должность объявлен конкурс, в котором могут принять участие как граждане страны, так и иностранцы.

В функции главного менеджера входит решение задач экономического и социального развития отрасли, вопросы экспорта, международной логистики и т.д. Специалист будет отвечать за формирование портфеля заказов, изучение рынков сбыта, в том числе, мировых, развитие коммерческо-сбытовых организаций, проведение отраслевых фестивалей и ярмарок.

Кандидаты должны иметь высшее образование, организаторские способности, опыт ведения переговоров с первыми лицами компании. Знать правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и промышленной безопасности. Они также должны свободно владеть узбекским, русским и английским языками и прежде работать на руководящих должностях в легкой промышленности не менее 5 лет.

«Узбекенгилсаноат» — общество, в состав которого входят более 380 текстильных, швейных и трикотажных предприятий.