15.05.2017 22:57

Агентство Узбекистана по вопросам внешней трудовой миграции опубликовало вакансии швейной фабрики «Хаска» из Астрахани, пишет АН Podrobno.uz.

В начале апреля было подписано «Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации». В связи с этим агентство Узбекистана по вопросам внешней трудовой миграции начало публикацию вакансий.

Среди них есть заявка от астраханской фабрики «Хаска». Им требуются швеи не ниже 4 разряда на пошив верхней одежды. Кандидаты должны уметь говорить, читать и писать по-русски. Разрешительные документы будут оформлены за счет работодателя, а расходы на переезд удержатся из заработной платы.

Работа двух сменная, 1-я смена с 7.00 по 19.00 часов (два дня работы и два дня отдыха) и 2-я смена с 8.00 по 16.30 часов (выходные - суббота и воскресение). Оплата – от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Проживание и питание обойдутся работникам в 33 рубля/сутки.