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Астраханский хлопок начал давать стабильный урожай

25.07.2017  07:15

Сверхустойчивый сорт хлопка, разработанный во Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ, Астрахань), начал давать стабильный урожай.

Сегодня хлопком в РФ заняты лишь незначительные земли и исключительно в научных целях. Но, как пишет ТАСС, в дальнейшем этот сорт будет поставляться в Камышин Волгоградской области, где идет реконструкция текстильного комбината.

Новый сорт отличается от других качеством, белизной, что немаловажно, и прочностью, например, отлично подойдет для технической промышленности. Кроме того, он дает стабильно высокий урожай - 4 т с га (обычные сорта не более 3 т с га) и подходит для выращивания в промышленных масштабах на юге России», - уточнил директор ВНИИОБ Михаил Пучков. По его словам, сейчас новый сорт хлопка АС-3 уже отдан на регистрацию в госкомиссию, процедура завершится до конца года. Также в работе института находятся еще несколько сортов, в том числе с голубым оттенком и цвета хаки, сообщил Пучков.

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