14.07.2017 00:01

С 1 сентября президентом Auchan в России станет Франсуа Реми, ранее занимавший аналогичный пост в Румынии и Люксембурге, пишет RNS.

В начале осени на пенсию выйдет текущий генеральный директор и президент Auchan в России Жан-Пьер Жермен. Новым президентом станет Франсуа Реми. В свои полномочия он вступит 1 сентября.

Директор по внешним коммуникациям Auchan в России Мария Курносова, рассказала, что Франсуа Реми, работает в Auchan с 1987 года. В 2002 году он был назначен главой Auchan в Люксембурге. C 2015 года стал главой компании в Румынии и Люксембурге.

«Ашан Россия» – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). «Ашан Россия» – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день «Ашан Россия» – это магазины четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 43 000 человек.