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Австралийский бренд Crumpler запустил интернет-магазин в России

30.01.2017  17:54

Официальный российский интернет-магазин сумок и рюкзаков Crumpler начал свою работу в январе, сообщается в пресс-релизе компании.

Проект www.crumpler.ru был запущен совместно с дистрибуторской компанией «Графитек».

Ассортимент интернет-магазина составляют городские сумки и рюкзаки для походов и прогулок, вместительные дорожные сумки, рюкзаки для ИТ-техники, практичные сумки-мессенджеры и функциональные рюкзаки для фотографов.

Основной тканью большинства сумок Crumpler является ChickenTex™ Nylon. Эта ткань имеет плотность до 1000d (3.5 см2 ткани сделано из 9 км нейлона). Чтобы защитить содержимое от влаги и грязи, на всех сумках Crumpler используется специальное покрытие. А подкладкой всех сумок является ткань Ripstop (от англ.: rip — рваться, stop — прекращение), которая предотвращает расхождение случайных проколов или разрывов.

«Мы просто делаем хорошие сумки, и в процессе этого не упускаем возможности поднять себе настроение», – так определяет кредо австралийской компании по пошиву сумок Crumpler один из ее трех основателей Вильям (Вил) Миллер. За 20 лет Crumpler превратился из мастерской, шьющей сумки на заказ, в международную компанию с многомиллионным оборотом. 

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