24.03.2017 21:50

После запуска в производство девяти предприятий в Мингячевирском промышленном парке, в Азербайджане ожидается рост экспортного потенциала товаров легкой промышленности, пишет Sputnik.

В Азербайджане планируют увеличить производство готовой текстильной продукции. В настоящий момент в стране производят в основном сырье, которое затем реализуется в страны Прибалтики и в Россию для дальнейшей обработки.

Для развития текстильной промышленности власти Азербайджана создают крепкую сырьевую базу. В 2016 году в республике было собрано 90 тысяч тонн хлопка, что в 2,5 раза больше результатов 2015 года. К 2020 году планируется достигнуть показателя в 700 тыс. тонн хлопка.

Производство трикотажных изделий, одежды и аксессуаров в Азербайджане выросло в 55 раз, достигнув 99 тыс. долларов. Трикотажных изделий, одежды и аксессуаров, произведенных нетканым методом – в 2,7 раз (214 тыс. долларов). Обуви – в 13 раз (54 тыс. долларов). Однако импортируется в страну аналогичной продукции на десятки миллионов долларов, что говорит о перспективности развития производства внутри Азербайджана.

Ожидается, что после ввода в строй девяти предприятий в Мингячевирском промышленном парке потребность в импорте частично закроется. Ежегодно фабрики будут выпускать 20 тыс. тонн хлопковой пряжи, 3 тыс. тонн акриловой пряжи, столько же шерстяной, 70 млн пар носков и чулок а также 1,5 млн пар кожаной обуви. Сырье планируется использовать азербайджанское для создания производства полного цикла.

Инвестиции в строительство этих девяти предприятий составили около 200 млн долларов.