11.05.2017 16:26

На «Азовской швейной фабрике» прошли встречи со школьниками в рамках акции «Час с профессионалом», сообщает пресс-служба управления государственной службы занятости населения Ростовской области.

В рамках проекта «Час с профессионалом» в Ростовской области состоялось 237 встреч школьников со специалистами различных производств.

В Азове 20 учеников посетили «Азовскую швейную фабрику», где пообщались с ветеранами труда, мастерами швейного цеха и директором фабрики. Такой контакт позволил школьникам получить информацию о профессиях и перспективах трудоустройства на фабрику.

«Азовская швейная фабрика» - одно из старейших предприятий города. Компания выросла из артели, основанной в 1929 году. Сейчас здесь работают более 600 человек. С 1996 года предприятие является поставщиком Вооруженных сил РФ.