|
|
«Азовская швейная фабрика» приняла участие в акции «Час с профессионалом»
11.05.2017 16:26
На «Азовской швейной фабрике» прошли встречи со школьниками в рамках акции «Час с профессионалом», сообщает пресс-служба управления государственной службы занятости населения Ростовской области.
В рамках проекта «Час с профессионалом» в Ростовской области состоялось 237 встреч школьников со специалистами различных производств.
В Азове 20 учеников посетили «Азовскую швейную фабрику», где пообщались с ветеранами труда, мастерами швейного цеха и директором фабрики. Такой контакт позволил школьникам получить информацию о профессиях и перспективах трудоустройства на фабрику.
«Азовская швейная фабрика» - одно из старейших предприятий города. Компания выросла из артели, основанной в 1929 году. Сейчас здесь работают более 600 человек. С 1996 года предприятие является поставщиком Вооруженных сил РФ.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте