Ежегодное вручение латвийской Национальной премии в области моды и стиля состоялось 29 марта в ресторане Kolonāde.Mūsu stāsti, сообщают организаторы.

Балтийская федерация моды уже в 12-ый раз подряд вручила Премии профессионалам индустрии и представителям творческих профессий в различных номинациях за достижения в области моды и стиля в 2016 году.

В этом году в рамках церемонии были объявлены победители в 8 номинациях. Звание «Дизайнер года» было присуждено Виктории Йониене (Nóló), в свою очередь «Дебютантом года в области моды» стал бренд Talented. Награда за «Прорыв года в области моды» по достоинству оказалась в руках Элины Ванаги – дизайнера бренда Deeply Personal. Самым творческим показом года жюри признало показ коллекции M-Couture в K.K. fon Stricka villa в рамках Riga Fashion Week осенью 2016 года.

«Самой оригинальной обложкой», изданного в прошлом году журнала о стиле жизни и моде, стала обложка майского номера журнала Pastaiga, а «Магазином дизайнерской одежды с самой интересной концепцией, открывшимся в 2016 году», – BOLD на ул. Базницас 18а в Риге. «Самым стильным артистом» минувшего года была признана певица Агнесе Раковска. Премию «За вклад в развитие моды в Латвии» получила Наталья Музычкина, создатель и руководитель Музея моды в Риге за создание Музея. Кроме того, специальный приз, как партнер по сотрудничеству и самая стильная бизнес-леди, получила владелица издательского дома Rīgas Viļņi Aйя Симсоне.

По традиции, награды победителям вручали известные в обществе персоны - художники моды Элита Патмалниеце и Бруно Бирманис, экс-главный редактор журнала Cosmopolitan Latvija, а теперь владелица компании Signature Wines Санта Замуеле, певец Маркус Рива, фешн-блогер Денис Шевелев, владелица художественной галереи Putti Агита Путане и президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Торжественную атмосферу церемонии вручения поддерживал латвийский музыкальный квартет Latvian Sound Quartet, в состав которого входят четыре талантливые девушки: гобоистка и музыкант Латвийского Национального оркестра Яна Зеленска, скрипачка Лива Плоциня и виолончелистка Мара Ботмане - музыканты латвийского камерного оркестра Simfonietta Riga, который получил премию Грэмми, а также пианистка Роксана Кенжеева. Во время мероприятия девушки исполняли лучшие произведения из своего репертуара. Вечер вела эксперт моды и телеведущая Майя Силова.