Ежегодное вручение латвийской Национальной премии в области моды и стиля состоится 29 марта в ресторане Kolonāde.Mūsu stāsti, сообщат организаторы.

Идея награждать людей и проекты за достижения в области стиля и моды у Балтийской федерации моды родилась много лет назад и с 2005 года ежегодно успешно реализуется. В этом году церемония состоится в ресторане Kolonāde.Mūsu stāsti, расположенном между Памятником свободы, Латвийской национальной оперой и часами «Лайма».

Дизайнер года (Nolo, Amoralle, One Wolf),

Прорыв года в области моды (Paade Mode, Deeply Personnal, Evija Šaitere),

Самый творческий показ года (M-Couture, Nolo, Amoralle),

Самая оригинальная обложка журнала (Люблю LIFE, Lilit, Лилит, L'Officiel (лат. издание), L'Officiel (рус. издание), Pastaigа (лат. издание), Pastaiga (рус. издание), Una),

Модный магазин с самой интересной концепцией, открывшийся в 2016 году (BOLD, Cinnamon Concept, Paviljons),

Самый стильный сценический артист (Агнесе Раковска, Саманта Тина, Кашер).

Во время церемонии 29 марта будут объявлены победители в следующих 8 номинациях за достижения в прошлом, 2016 году:

Также будет вручена Премия в номинации «Дебют года в области моды» и специальная Премия «За вклад в развитие моды в Латвии», имена претендентов на которые организаторы пока держат в тайне.



Определить победителей в этом году поможет компетентное жюри, в состав которого вошли следующие эксперты моды Латвии: издатель журнала Pastaiga Айя Симсоне, редактор моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, главный редактор журнала L`Officiel Latvija Юлия Румянцева, редактор моды журнала Santa Иева Чечина, главный редактор журнала Сosmopolitan Лаура Саулите, главный редактор журнала UNA Джина Бришка, главный редактор журнала Lilit Силвия Йоксте, эксперт моды Майя Силова, стилист Юлия Вербицкая, стилист Сергей Хатанзейский и фотограф Карлина Витолиня. В этот вечер, по традиции, партнеры мероприятия вручат и свои призы лауреатам Премии.



Фотография предоставлена организаторами.