Коллаборация бренда Banana Republic и модели Оливии Палермо будет представлена в сентябре этого года на Неделе моды в Нью-Йорке, сообщается в пресс-релизе компании.

Оливия Паермо так комментирует совместную работу с Banana Republic: «Для меня большая честь продолжить сотрудничество с Banana Republic. Нам удалось создать несколько поп-ап сторов и новую капсульную коллекцию. Мы отличная команда: нам удалось найти уникальный подход в работе, который отражается в единстве между моим персональным стилем и общей стилистикой бренда».

Banana Republic – американский бренд одежды и аксессуаров, основу которого составляет универсальный и современный классический стиль. Banana Republic выпускает парфюмерию, одежду, очки, украшения, обувь и сумки. Banana Republic основана в американском городе Сан-Франциско во второй половине 20 века. Сегодня компания является подразделением GAP Inc. – глобального ритейлера в области розничной торговли. Торговая сеть Banana Republic насчитывает более 750 точек по всему миру: магазины розничной продажи (франшиза) и интернет-магазины.

Оливия Палермо – модель, признанный эксперт в мире моды, постоянная героиня светской хроники. Ее сайт OliviaPalermo.com, где она занимает позицию креативного директора, многократный обладатель наград в сфере моды и lifestyle. Оливия Палермо часто сотрудничает с глянцевыми изданиями как приглашенный креативный директор, редактор и дизайнер. В настоящее время Палермо является международной посланницей стиля Banana Republic.

Фотографии предоставлены компанией.