В летней коллекции 2017 года дизайнеры Banana Republic сделали ставку на насыщенные цвета и усовершенствованный крой, сообщается в пресс-релизе компании.

Вдохновившись пейзажами Африки, команда Banana Republic дополнила предметы из новой коллекции клеткой с узорами племени Масаи и абстрактными животными принтами. Минималистичный силуэт, разбавленный яркими деталями, – образ, который определяет ДНК бренда. Шелковое платье с запахом в полоску сочетается с накинутой поверх спортивной курткой-пилотом. Безусловный must-have коллекции – платье-сафари цвета хаки без бретелей с поясом на талии. Отдельного внимания заслуживают хлопковые рубашки с рюшами, рукавами-колоколами и большими бантами на вороте.

В мужской коллекции Banana Republiс предлагает рассмотреть классический костюм из легкой ткани в сочетании с блейзерами, например, из мягкого мохера.

Banana Republic – американский бренд одежды и аксессуаров, основу которого составляет универсальный и современный классический стиль. Banana Republic выпускает парфюмерию, одежду, очки, украшения, обувь и сумки. Banana Republic основана в американском городе Сан-Франциско во второй половине 20 века. Сегодня компания является подразделением GAP Inc. – глобального ритейлера в области розничной торговли. Торговая сеть Banana Republic насчитывает более 750 точек по всему миру: магазины розничной продажи (франшиза) и интернет-магазины.

Фотографии предоставлены компанией.