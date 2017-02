Презентация бренда Banana Republic в рамках Нью-Йоркской Недели моды состоится 9 февраля, сообщается в пресс-релизе компании.

Banana Republic пересматривает тайминг проведения презентаций на NYFW и становится еще более клиентоориентированным: модели из новой коллекции поступят в продажу сразу же после презентации. Бренд поддержал принцип работы See Now, Buy Now, о котором впервые заговорили в мире моды еще год назад. Эти кардинальные изменения в механике продаж связаны с повышением потребительского спроса в последнее время и демонстрируют естественную эволюцию бренда.

9 февраля Banana Republic совместно с Оливией Палермо представят весеннюю коллекцию 2017 в специальных поп-ап сторах, расположенных во флагманских магазинах бренда в США. Дизайн каждого поп-ап стора будет отражать уникальный стиль Оливии и ее опыт в индустрии моды. Весь ассортимент лично отбирался Оливией. Вещи из данной коллекции будут доступны для покупки в течение всего года.

Кроме этого, 9 февраля, к началу Нью-Йоркской Недели моды, Banana Republic откроет двери в новые поп-ап сторы в трех крупных магазинах в США – SoHo (Нью-Йорк), The Grove (Лос-Анджелес), Grand Street (Сан-Франциско). Поклонники Оливии Палермо смогут встретиться с ней на специальном мероприятии в фирменном магазине в SoHo. Для тех, кто не сможет оказаться в SoHo, на официальном сайте bananarepublic.com будет идти онлайн-трансляция с места событий.

Banana Republic – американский бренд одежды и аксессуаров, основу которого составляет универсальный и современный классический стиль. Banana Republic выпускает парфюмерию, одежду, очки, украшения, обувь и сумки. Banana Republic основана в американском городе Сан-Франциско во второй половине 20 века. Сегодня компания является подразделением GAP Inc. – глобального ритейлера в области розничной торговли. Торговая сеть Banana Republic насчитывает более 750 точек по всему миру: магазины розничной продажи (фрашиза) и интернет-магазины.

Оливия Палермо – модель, признанный эксперт в мире моды, постоянная героиня светской хроники. Ее сайт OliviaPalermo.com, где она занимает позицию креативного директора, многократный обладатель наград в сфере моды и lifestyle. Оливия Палермо часто сотрудничает с глянцевыми изданиями как приглашенный креативный директор, редактор и дизайнер. В настоящее время Палермо является международной посланницей стиля Banana Republic.

