16.12.2016 00:08

В этом году Бангладеш импортировал из Узбекистана хлопка больше, чем Китай, сообщает Sputnik.

Товарооборот между Бангладеш и Узбекистаном вырос в текущем году. В будущем планируется довести этот показатель до одного млрд долларов, причем, преимущественно за счет импорта хлопка.





«В прошлом году общий товарооборот приблизился к 700 миллионам долларов, и мы ожидаем, что эта цифра будет расти. С уверенностью могу сказать, что это восходящий тренд. В этом году Бангладеш импортировал еще больше узбекского хлопка и стал первым партнером Узбекистана в этом сегменте закупок, опередив Китай», — отметил посол Народной Республики Бангладеш в Узбекистане Масуд Маннан.

Он также рассказал, что его страну интересует возможность выхода на рынки стран Центральной Азии и СНГ через Узбекистан. Еще один вариант развития взаимодействия — сотрудничество в производстве и поставке текстиля.

«Как раз в ближайшие дни ожидается визит бизнес-делегации из Узбекистана в Бангладеш, которая на протяжении пяти дней будет изучать наш опыт в переработке хлопка и производстве готовой текстильной продукции. Уже известно, что в середине следующего года должен состояться визит нашего министра коммерции в Узбекистан. Повестка переговоров находится в разработке», — поделился Масуд Маннан.