23.12.2016 00:50

Право денежных требований по договорам аренды «О'кей», «Спортмастера» и Uniqlo в московском ТЦ Columbus, перешло к банку «Открытие», пишет «КоммрсантЪ».

Газпромбанк передал банку «Открытие» долг компании «Мирс» в размере 350 млн долларов. Сделка прошла в середине ноября. Организация владеет ТЦ Columbus, расположенном на юге Москвы. В качестве залога выступили арендные платежи трех арендаторов комплекса: «О'кей», «Спортмастера» и Uniqlo. По предварительным оценкам они составляют 18-20 млн руб. в месяц.

Компания «Мирс» должна погасить заем двумя траншами – в апреле и сентябре 2017 года.

Ранее кредитором «Мирс» выступал Газпромбанк, который выдал организации денежные средства в размере 350 млн долларов в 2013 году для строительства ТЦ Columbus.