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Baon и Ляйсан Утяшева выпустили третью совместную коллекцию

30.03.2017  22:39

Продажи весенне-летней коллекции Baon by Liasan Utiasheva стартовали в магазинах бренда 27 марта, сообщает компания.

Концепцию коллекции Ляйсан Утяшева описывает как «Конфетный casual»: «Мне захотелось подчеркнуть свое спортивное прошлое, смешать его с женственностью и желанием выглядеть ярко и по-особенному. Модели скроены просто, но при этом выбранная цветовая палитра оживляет фасоны и делает коллекцию радостной». Главный источник вдохновения — современная девушка, у которой совершенно нет времени собирать свой каждодневный образ из множества предметов одежды.

Хитом коллекции, вероятно, станет прозрачное платье, под которое предлагается носить удлиненную футболку белого цвета из хлопкового материала.

В этом году в лимитированной коллекции впервые представлены и мужские модели, отвечающее общей стилистике.

«Коллекция позволяет выбрать любой наряд и при этом не чувствовать себя обыденно, «серой массой». В первую очередь здесь стоит искать платья и юбки на каждый день, стильные бомберы на молнии и зауженные брюки пастельных оттенков. В этом году есть несколько особенно женственных нарядов – летящие коктейльные платья разного кроя и цвета», - говорит Ляйсан Утяшева.

Коллекция насчитывает 30 моделей для женщин и 20 для мужчин.

Свою деятельность на территории России компания Baon начала осуществлять в 1992 году. В настоящее время на территории России и СНГ открыто около 150 магазинов Baon. Некоторые из них работают по системе франчайзинга. В компании трудится около 4000 человек.

Фотографии предоставлены компанией.

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