17.05.2017 07:06

Администрация Барнаула назвала победителей конкурса среди субъектов малого предпринимательства на модернизацию производства «Промышленный модерн».

Как следует из перечня проектов, получивших финансовую поддержку, они представляют разные сферы производства. Среди победителей «Фабрика обуви» (модернизация действующего обувного предприятия). Компания уже второй раз выигрывали грант городской администрации за период с 2014 года.

В общей сложности городская инвестиционная комиссия рассмотрела 24 заявки, одобрив шесть из них на общую сумму 3,9 млн рублей. Гранты предоставляются в размере 50 % стоимости оборудования в сумме, не превышающей 700 тысяч рублей. В соответствии с положением конкурса, победители должны реализовать заявленные проекты до конца года, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции, налоговых платежей и создать новые рабочие места, уверены чиновники из горадминистрации. Гранты на сумму 3,9 млн рублей получили шесть компаний.

В 2016 году в аналогичном конкурсе одобрение получили также шесть заявок, но сумма поддержки тогда была максимальной — 4,2 млн рублей (по 700 тысяч рублей каждому победителю).