02.10.2017 07:14

«БТК Текстиль» начинает реализацию на БМК «Меланжист Алтая» большого инвестиционного проекта, предполагающего кардинальную модернизацию и расширение текстильного и швейного производства. Предприятию требуются кадры.

Одним из планируемых результатов реализации проекта по расширению ткацкого производства станет выпуск комплексного ассортимента смесовых тканей, в том числе поливискозной ткани, используемой для выпуска школьной формы

Как говорится в сообщении на официальном сайте Алтайского края, в результате предприятие потребует значительного увеличения кадрового состава, а также обучения высококвалифицированных специалистов. Тема обсуждалась на совещании в барнаульском Центре занятости населения. В мероприятии приняли участие представители краевых органов исполнительной власти, учебных заведений, «БТК Текстиля».

В ходе совещания его участниками был выработан план совместных действий по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, а также обозначены меры по расширению подготовки специалистов необходимой квалификации в барнаульских учебных заведениях.

В декабре 2014 года компания «БТК Текстиль» приобрела БМК «Меланжист Алтая». После этого комбинат был включен в производственную цепочку холдинговой компании, получил заказы на производство тканей и швейных изделий для поставок по Гособоронзаказу Минобороны России и на гражданский рынок.