20.04.2017 22:30

Для клиентов из регионов ТМ «Барышня-крестьянка» ввела систему промокодов, сообщает пресс-служба компании.

ТМ «Барышня-крестьянка» усовершенствовала программу лояльности для клиентов, которые получают свои заказы почтой. В посылки будет вкладываться промокод, который дает право на скидку при следующей покупке через интернет-магазин. Программа распространяется только на платья и юбки.

При заказе промокод указывается в комментариях и менеджер магазина учитывает его, после проверки по соответствующей базе.

Бренд «Барышня-крестьянка» основан двумя бывшими журналистками: главным редактором портала о маркетинге, рекламе и PR Sostav.ru Еленой Цоколовой и журналистом этой редакции Евгенией Карузиной. Собственную компанию они создали после того, как вышли в декретный отпуск. Магазин «Барышня-крестьянка» появился в ноябре 2012 года, изначально он функционировал только в интернете. В марте 2013 был открыт первый шоу-рум в центре Москвы. В июле 2014 появился магазин в Санкт-Петербурге, а в марте 2015 — в Екатеринбурге. В 2016 была запущена собственная фабрика по пошиву платьев в Москве и открыт флагманский магазин на Лубянке.