11.01.2017 07:43

Начался визит официальной делегации Башкирии в Социалистическую Республику Вьетнам. В его рамках будет обсуждаться укрепление экономических связей региона с этой азиатской страной, в том числе в легкой промышленности.

Так, говорится в сообщении администрации республики, в числе основных товаров, которые Башкортостан поставляет во Вьетнам — продукция химической и металлургической промышленности, оборудование. Из Вьетнама осуществляются поставки изделий из кожи, оборудования, текстиля. На территории республики при участии вьетнамских компаний действуют 24 предприятия, занятых в сфере торговли, общественного питания, транспортировки грузов, производства лакокрасочной продукции, пластмассовых и текстильных изделий.

Делегацию республики возглавляет премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов. В ее состав, помимо официальных лиц, входят представители Торгово-промышленной палаты РБ, бизнесмены.

В настоящее время согласован и готов к подписанию проект соглашения о сотрудничестве Башкортостана с Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.