10.01.2017 07:42

Башкирские производители легкой промышленности, выпускающие продукцию на территории РФ, получат субсидии на сырье, материалы и полуфабрикаты.

Как сообщает РБК со ссылкой на сайт правительства республики, в число получателей господдержки могут попасть и крупные предприятия, и индивидуальные предприниматели. Тем, кто покупает сырье в Башкирии, бюджет компенсирует до 50% расходов, в других регионах России — до 25%.





Основное внимание региональное правительство уделяют отраслевым предприятиям, на которые в совокупности приходится 79% всей отгруженной текстильной и швейной продукции республики и 46% — кожевенной и обувной. Круг предприятий определен комплексным планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостан на 2015-2017 годы.





Это уфимский Комбинат рабочей одежды, Учалинская швейная фабрика, Башкирский текстильный комбинат (Туймазинский район), Ишимбайская чулочная фабрика, Ишимбайская фабрика трикотажных изделий, нефтекамский «Искож», уфимский «Полиэдрон» и два обувных предприятия из Давлеканово – «Алмазик» и «Сандра». Впрочем, на субсидии могут рассчитывать и другие компании.



