Объединенная программа ООН по борьбе с ВИЧ\СПИДом в Республике Беларусь (ЮНЭЙДС) совместно с BFW проводят конкурс

Fashion AIDS Line, сообщает пресс-центр Недели моды в Беларуси.

В конкурсе примут участие ведущие дизайнеры и дизайнерские бренды, которые создадут наряды с использованием официального международного символа борьбы со СПИДом — красной ленточки. В знак причастности Беларуси к глобальной проблеме она будет украшена национальным белорусским орнаментом.

Красная ленточка – это символ надежды, объединяющий голоса людей, борющимися с ВИЧ-инфекцией во всем мире. Сначала ее носили только участники сообщества Visual АIDS, в котором состояли люди искусства, а позже эту идею поддержали и другие знаменитые люди. В 1992 году на премии «Оскар» в Голливуде две трети присутствующих были с красной ленточкой. Вскоре она распространилась миллионными тиражами, и теперь каждый желающий может с ее помощью выразить поддержку людям, живущим с ВИЧ.

Конкурс Fashion AIDS Line направлен на привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа в Беларуси, повышение осведомленности общества в вопросах распространения и лечения инфекции, а также на ликвидацию любых форм дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Проект пройдет под слоганом «Знать свой ВИЧ статус - это модно!»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая.

Автор лучшей модели получит грант на международную fashion-стажировку. Результаты дизайнерских работ будут представлены 14 мая на подиуме Belarus Fashion Week в НВЦ «Белэкспо».



