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Belarus Fashion Week и ЮНЭЙДС запускают дизайнерский конкурс Fashion AIDS Line
24.04.2017 22:22
Объединенная программа
ООН по борьбе с ВИЧ\СПИДом в Республике Беларусь (ЮНЭЙДС) совместно с BFW
проводят конкурс
В конкурсе примут участие ведущие дизайнеры и дизайнерские бренды, которые создадут наряды с использованием официального международного символа борьбы со СПИДом — красной ленточки. В знак причастности Беларуси к глобальной проблеме она будет украшена национальным белорусским орнаментом.
Красная ленточка – это символ надежды, объединяющий голоса людей, борющимися с ВИЧ-инфекцией во всем мире. Сначала ее носили только участники сообщества Visual АIDS, в котором состояли люди искусства, а позже эту идею поддержали и другие знаменитые люди. В 1992 году на премии «Оскар» в Голливуде две трети присутствующих были с красной ленточкой. Вскоре она распространилась миллионными тиражами, и теперь каждый желающий может с ее помощью выразить поддержку людям, живущим с ВИЧ.
Конкурс Fashion AIDS Line направлен на привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа в Беларуси, повышение осведомленности общества в вопросах распространения и лечения инфекции, а также на ликвидацию любых форм дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Проект пройдет под слоганом «Знать свой ВИЧ статус - это модно!»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая.
Автор лучшей модели получит грант на международную
fashion-стажировку. Результаты дизайнерских работ будут представлены 14
мая на подиуме Belarus Fashion Week в НВЦ «Белэкспо».
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