Победители конкурса молодых дизайнеров Volga Fashion Week покажут свои коллекции на подиуме Belarus Fashion Week, сообщает пресс-центр BFW.

Финал конкурса Volga Fashion Week состоится 30 апреля в Казани. В состав жюри войдут ведущие эксперты моды и стиля с мировым именем, в том числе и представители Belarus Fashion Week.

Международная неделя моды Volga Fashion Week – главное fashion-событие Приволжского Федерального округа России. Профессиональное мероприятие, ориентированное на популяризацию и продвижение дизайнерской одежды prêt–a–porter и prêt–a–porter de luxe.

Традиционно Volga Fashion Week на одной площадке собирает экспертов легкой промышленности, популярных и начинающих дизайнеров, редакторов глянцевых журналов и критиков fashion-порталов, культурологов, звезд и блогеров из всех стран СНГ, в том числе из Беларуси. Событие украшено яркими показами, дискуссионными площадками, круглыми столами с участием творческих специалистов, мастер-классами теоретиков и практиков дизайна с возможностью совершить покупки в поп-ап сторах.

В этом году Международная неделя моды Volga Fashion Week пройдет в Казани 28-30 апреля.

Иллюстрация предоставлена пресс-центром Belarus Fashion Week.