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Белла Хадид стала новым послом аксессуаров Bvlgari

10.02.2017  15:46

Модный дом Bvlgari назначил супермодель Беллу Хадид послом коллекции сумок и очков, сообщает пресс-служба компании.

Коллекция Bvlgari сезона осень-зима 2017 будет представлена 23 и 24 февраля в присутствии звезды в отеле Bvlgari в рамках Недели моды в Милане.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотография предоставлена компанией.

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