Бренд Bella Kareema представил обновления в коллекции сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Основа коллекции – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры, богатая цветовая палитра, струящиеся ткани, множество платьев, от базовых повседневных до нарядных выходных, внимание к деталям, вышивка, принты, аппликации.

Коллекция представлена тремя линиями. «Романтика и женственность» – эмоциональная, чувственная, утонченная часть коллекции. Здесь предпочтение отдается свободному крою, летящему образу, удлиненному силуэту, легким тканям, воланам, рюшам, драпировкам и баскам.

Линия «Конструктивизм и многослойность» - это проверенная временем классика в современной интерпретации: сочетания разных фактур и материалов, дробность, многослойность.

Линия «Классика» – это универсальный базовый гардероб современной женщины: минималистичный крой, спокойный силуэт, элементы форменной одежды

Нюдовые цвета, широко представленные в коллекции, сочетаются с песочными, бордовыми и морскими гаммами. Классический деним разбавляется женственными растительными принтами, однотонным пыльно-розовым, болотным зеленым. Джинсовые изделия в исполнении Bella Kareema перестают быть повседневной классикой и трансформируются в изделия с женственными формами.





В коллекции также использованы мотивы традиционных исторических костюмов. Актуальные модели, вдохновленные этническими традициями – результат серьезной работы команды бренда по изучению лекал булгаро-татарского костюма 8–18 веков, восстановлению эскизов старинной тамбурной вышивки.

Напомним, бренд Bella Kareema основан в 2012 году Дилярой Садриевой. В 2014 году управляющим партнером марки стала Галина Трошина, под руководством которой и открылся флагманский магазин в Москве. Бренд Bella Kareema представил себя в формате показов в рамках международного проекта Moslima Style ISIFF 2014 в Малайзии и в рамках Saverah/The urban muslim show 2015 в Англии. Команда марки стала участником международной конференции Global Islamic Economy Summit. Roundtable series IV/Modest Fashion 2015.

Фотографии предоставлены компанией.