Торжественное открытие concept store Bella Kareema в махачкалинском торговом центре «Миркато» состоялось 21 мая, сообщается в пресс-релизе компании.

Гости торжественного открытия смогли примерить самые последние новинки и лично пообщаться с CEO бренда Галиной Трошиной.

Галина Трошина специально приехала в Махачкалу, чтобы лично приветствовать первых гостей фирменного магазина марки: «Мы давно планировали представить наш бренд в Дагестане и, наконец, осуществили это в мае в Махачкале. Это наш пятый собственный фирменный магазин. Я осталась в восторге от местных женщин! Они улыбчивы, красивы и женственны, и я рада, что нашему бренду был оказан столь теплый прием и внимание и надеюсь, что наш магазин будет так же популярен, как и другие магазины нашей сети. Спасибо, Махачкала! Мы верим, что, несмотря на огромное многообразие женственной одежды, представленной в Махачкале, наши модели, наш стиль и видение будут востребованы у местных жительниц. Наш бренд предназначен в первую очередь для женщин и девушек, предпочитающих закрытые модели из непрозрачных тканей и длину макси или миди, но обязательно стильных, интересных и позволяющих сформировать свой собственный неповторимый стиль. Одежда, созданная дизайнерами Bella Kareema, комфортна, так как сделана по большей части из натуральных материалов, и предназначена для горожанок, ценящих простоту, не лишенную изюминки, удобство и вариативность. Вся одежда хорошо сочетается между собой, поэтому очень легко можно подобрать большое количество комплектов на любой вкус. Мы понимаем, покупательниц Махачкалы сложно чем-либо удивить, но надеемся, что все-таки сможем предоставить альтернативу тому, что сейчас представлено на рынке. Брюки, туники, летние пальто, летящие платья, всевозможные юбки и блузки, модели базовой линейки – все это многообразие вы найдете в нашем магазине в ТЦ «Миркато». С каждым сезоном мы планируем расширять наш ассортимент во всех представленных линейках. Сейчас коллекции состоят из 4 направлений: базовые модели, модели на каждый день, fashion линия – это супермодные вещи и модели для особых случаев – вечерние и нарядные образы».

Специально для гостей бутика визажист команды make-up специалистов Малики Кунниевой Мариям Амирбекова провела мастер-класс по подбору макияжа для девушки в стиле Bella Kareema.

Напомним, бренд Bella Kareema основан в 2012 году Дилярой Садриевой. В 2014 году управляющим партнером марки стала Галина Трошина, под руководством которой и открылся флагманский магазин в Москве. Бренд Bella Kareema представил себя в формате показов в рамках международного проекта Moslima Style ISIFF 2014 в Малайзии и в рамках Saverah/The urban muslim show 2015 в Англии. Команда марки стала участником международной конференции Global Islamic Economy Summit. Roundtable series IV/Modest Fashion 2015.

Фотографии предоставлены компанией.