Торжественное открытие concept store Bella Kareema в махачкалинском торговом центре «Миркато» состоится 21 мая, сообщается в пресс-релизе компании.

Это уже пятый по счету магазин Bella Kareema, первые четыре успешно работают в Москве, Казани, Грозном и Уфе. Дагестанский бутик марки полноформатный – в нем будут представлены полные коллекции бренда.

В рамках открытия магазина марка Bella Kareema презентует обновленную расширенную коллекцию сезона весна-лето 2017. Основа коллекции – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры. Каждое изделие отличается глубиной цвета, качеством струящихся тканей, разнообразием принтов, вышивки и аппликаций.

Новый магазин в Махачкале не единственный из запланированных открытий в Северо-Кавказском регионе в текущем сезоне. Уже в мае Bella Kareema будет также представлена в Нальчике, торжественное открытие этого магазина запланировано на июль.

Напомним, бренд Bella Kareema основан в 2012 году Дилярой Садриевой. В 2014 году управляющим партнером марки стала Галина Трошина, под руководством которой и открылся флагманский магазин в Москве. Бренд Bella Kareema представил себя в формате показов в рамках международного проекта Moslima Style ISIFF 2014 в Малайзии и в рамках Saverah/The urban muslim show 2015 в Англии. Команда марки стала участником международной конференции Global Islamic Economy Summit. Roundtable series IV/Modest Fashion 2015.

Фотография предоставлена компанией.