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Bella Kareema представила коллекцию сезона весна-лето 2017

12.03.2017  23:12

Бренд Bella Kareema опубликовал лукбук новой весенне-летней коллекции.

Основа новой коллекции Bella Kareema – женственные силуэты, подходящие для разных типов фигуры, богатая цветовая палитра, струящиеся ткани.

Коллекция представлена тремя линиями. В линии «Романтика и женственность» –предпочтение отдается свободному крою, летящему образу, удлиненному силуэту, легким тканям, воланам, рюшам, драпировкам и баскам.

Модели «Конструктивизм и многослойность» - это проверенная временем классика в современной интерпретации: сочетания разных фактур и материалов, дробность, многослойность.

Линия «Классика» – это универсальный базовый гардероб современной женщины: минималистичный крой, спокойный силуэт, элементы форменной одежды.

Напомним, бренд Bella Kareema основан в 2012 году Дилярой Садриевой. В 2014 году управляющим партнером марки стала Галина Трошина, под руководством которой и открылся флагманский магазин в Москве. Бренд Bella Kareema представил себя в формате показов в рамках международного проекта Moslima Style ISIFF 2014 в Малайзии и в рамках Saverah/The urban muslim show 2015 в Англии. Команда марки стала участником международной конференции Global Islamic Economy Summit. Roundtable series IV/Modest Fashion 2015.

Фотографии предоставлены компанией.

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