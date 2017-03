Бренд Bella Potemkina 13 марта представил коллекцию сезона осень-зима 2017/2018 в рамках недели моды MBFWR, сообщает pr-служба компании.

На подиум вышли представительницы российской блогосферы: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Ханна, Анастасия Решетова, Мария Миногарова. Выбор дизайнера не случаен. Вдохновением для создания новой коллекции послужили тенденции, эстетика и настроения, «рожденные с легкой руки популярных Instagram и Youtube-блогеров».

«Интернет-аудитория сегодня — это самая честная аудитория, расширяющая границы моды и трактующая прочтение стиля с неожиданных ракурсов», - уверена Белла Потемкина. Основным мотивом коллекции осень-зима 2017/2018 стало дерзкое сочетание урбана и глэма, легкая небрежность и уличный шик. Объемные шубы дизайнер предлагает носить с рваными джинсами, спортивные штаны - с каблуками и колготками в сеточку, а к приталенному платью подобрать кепку с тегом #Блогосфера. Минимум мэйк-апа и максимум естественности. В коллекции присутствуют короткие шорты, боди, ботфорты, лаковая кожа, платья в пайетках, придающие образам сексуальности и богемного лоска.

Новый сезон ознаменовался для дизайнера сотрудничеством с крупнейшей японской компанией по производству модакрилового волокна Kanecaron, из которого создается высококачественный эко-мех. За долгое время существования на рынке компания успела поработать с многими всемирно известными модными брендами. В результате коллаборации с российским дизайнером Bella Potemkina появились не только традиционные предметы теплого гардероба — шубы и пальто, но и платья, юбки, боди, сумки, аксессуары и даже ботфорты из уникального искусственного меха. Эко-аналог максимально соответствует по всем внешним параметрам природному материалу.

Белла Потемкина смело обыгрывает эту тему, экспериментируя с фактурами и цветами. В коллекции присутствуют изделия как из длинного и пушистого меха, так и из короткостриженного, гладкого и пластичного. Основным отличительным свойством волокон Kanecaron является их текстура: они такие же мягие на ощупь, как натуральный мех или человеческий волос, и обладают блеском. Цветовая палитра — яркая и многообразная. Традиционный принт Bella Potemkina — изящный силуэт женского профиля — теперь появляется в новом 3D-прочтении прямо на меховой поверхности, чего очень сложно добиться технологически.

Сама дизайнер удивила многочисленных гостей и поклонников ярко-розовым цветом волос — в духе коллекции. Главные оттенки Bella Potemkina сезона осень-зима 2017/2018 – фуксия, розовый, глубокий фиолетовый в сочетании с классическим монохромом. Тема пурпура становится одним из главных трендов.

Также Белла Потемкина экспериментирует с эстетикой начала 90-х — появляются костюмы, выполненные из черной и темно-серой ткани в мелкую белую полоску. Кроме того, особое место в коллекции занимают двубортные платья-пиджаки с золотистыми пуговицами с фирменным тиснением бренда. Однако строгость образов сглаживается за счет яркой обуви, разноцветных меховых аксессуаров, ассиметричных конструкторских решений, а также отделки — края брюк и рукавов многих моделей не обработаны, что возвращает к теме легкости и стильной небрежности всей коллекции.

Белла Потемкина и модный диджей и композитор Арсений Трофим написали саундтрек специально к показу. Музыка в стиле hip-hop и slow-funk стала дополнением шоу.

Белла Потемкина уверена: границы строгого дресс-кода постепенно стираются. Однозначного прочтения стиля не существует. Мода сегодня настолько пластична, что умение стильно миксовать спорт и гламур, кэжуал и evening dress – и есть главный тренд.

В числе гостей показа были замечены: Анна Хилькевич, Ксения Бородина, Алена Водонаева, Елизавета Арзамасова, Лаура Джугелия, Екатерина Одинцова, Наталия Лесниковская, Согдиана, Ирина Лачина, Дарья Пынзарь, Катя Жужа, рэпер ST с женой Ассоль, а также Анюта Рай, Марьяна Ро и многие другие.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотографии предоставлены компанией.