31.03.2017 00:08

После отмены квот на текстиль Белоруссия рассчитывает увеличить объемы торговли с ЕАЭС, пишет БелаПАН.

Вчера, 29 марта, в Минске прошло открытие выставки «Белтекслегпром. Весна-2017». На церемонии выступил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко. В своей речи он уделил особое внимание отмене квот на поставку текстильной продукции из республики в ЕАЭС.

По его словам, квотирование «носило скорее характер политический, а не экономический».

«Спасибо Евросоюзу, что сняли ограничение. Но квоты, которые у нас были, мы до конца даже не добирали», — сказал Владимир Семашко.

Заместитель премьер-министра также выразил надежду, что после завершения модернизации ряда предприятий легкой промышленности, поставки текстильной продукции будут производиться не только в страны ЕАЭС, но и Евросоюза.