17.03.2017 22:57

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков выразил намерение закупать кожевенное сырье на Ставрополье, сообщает пресс-служба совета министров Республики.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков 16 марта встретился с губернатором Ставропольского края России Владимиром Владимировым. На переговорах обсуждались перспективы сотрудничества, в том числе в сфере легкой промышленности.

«Мы заинтересованы в поставках кожевенного сырья, шерсти из вашего региона. В свою очередь готовы поставлять для курортных зон Ставропольскому краю товары легкой промышленности, которые востребованы гостиницами, санаториями», - отметил Андрей Кобяков.



