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Белоруссия рассчитывает на кожевенное сырье из Ставропольского края

17.03.2017  22:57

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков выразил намерение закупать кожевенное сырье на Ставрополье, сообщает пресс-служба совета министров Республики.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков 16 марта встретился с губернатором Ставропольского края России Владимиром Владимировым. На переговорах обсуждались перспективы сотрудничества, в том числе в сфере легкой промышленности.

«Мы заинтересованы в поставках кожевенного сырья, шерсти из вашего региона. В свою очередь готовы поставлять для курортных зон Ставропольскому краю товары легкой промышленности, которые востребованы гостиницами, санаториями», - отметил Андрей Кобяков.

По итогам встречи подписано соглашение между правительствами Белоруссии и Ставропольского края о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. 

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