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Белорусская компания «Речицкий текстиль» закрыла 2016 год с убытком

18.04.2017  00:48

В 2016 году предприятие «Речицкий текстиль» вместо прибыли получила убыток в размере 1,99 млн белорусских рублей, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Речицкий текстиль» опубликовала результаты финансовой деятельности за 2016 год. Выручка предприятия от реализации продукции выросла на 3,3 млн бел. рублей, достигнув показателя в 9,49 млн бел. рублей. При этом себестоимость реализованной продукции составила 8,27 млн бел. рублей, а убыток от реализации – 223 тыс. бел. рублей.

Вместо чистой прибыли компания получила убыток в размере 1,99 млн бел. рублей. В 2015 году убыток компании был на 835 тыс. бел. рублей выше и достигал 2,83 млн бел. рублей.

Предприятие «Речицкий текстиль» создано в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская-артель «Красный Октябрь». В 2003 году преобразовано в ОАО. Производит махровые полотенца, простыни, салфетки и халаты, вафельные скатерти и полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье.

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