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«Белорусская палата моды» и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявили о начале сотрудничества

25.07.2017  10:26

Благодаря этому сотрудничеству дизайнеры-участники Недели моды в Беларуси смогут получать консультационную и финансовую поддержку, сообщает пресс-центр BFW.

Основные задачи Фонда — оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства за счет собственных средств, а также средств, предусмотренных в различных госпрограммах, о которых будут информировать дизайнеров.

Как сообщают представители «Белорусской палаты моды», благодаря подобному сотрудничеству развитие и поддержка предпринимательской деятельности в сфере fashion выйдет на новый уровень и позволит дизайнерам облегчить непростые задачи по организации и налаживанию производства, а также успешному ведению частного бизнеса в Беларуси, что в целом даст пользу как самим дизайнерам, так и государству.

Фотография предоставлена пресс-центром BFW.


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