Белорусская палата моды представит коллекции Davidova и S.Veles в рамках основного расписания китайской Недели моды Guangzhou Fashion Week 11 ноября, сообщает пресс-центр BFW.

С момента своего основания в 2003 году, Fashion Week в Гуанчжоу вышла за пределы локального fashion- события и стала крупнейшей в Азии площадкой для коммуникации бизнес-кругов, профессионалов индустрии и начинающих дизайнеров. В следующем году, при поддержке правительства, делегация из Поднебесной представит свое значимое мероприятие на Нью-йоркской Неделе моды. Столь активное развитие данного сегмента азиатского рынка обусловлено тем, что многие итальянские и французские марки премиум-класса уже давно принадлежат китайским собственникам. Поэтому политика страны в сфере легкой промышленности направлена не на копирование европейских, а на создание своих брендов. Доказательством этому служит проведение практически в каждой из провинций Китая Недель моды, целью которых является популяризация и развитие местных дизайнеров.

В период с 8 по 14 ноября 2017 года, кроме презентации коллекций дизайнеров, запланировано много деловых встреч. Янина Гончарова примет участие в круглом столе Global Fashion Intercity, где сможет ознакомиться с экономическими и административными аспектами бизнеса в регионе Кантон; обсудить важные вопросы развития индустрии и добиться беспроигрышного сотрудничества с мировыми столицами моды. Среди гостей будут агенты New York Fashion Week, Milan Fashion Week, а также блогеры, журналисты и специалисты, заинтересованные в установлении прочных связей для выгодного взаимодействия.

Отметим, что это уже не первое сотрудничество представителей белорусской моды с китайскими коллегами. Ранее в Харбине уже побывали Марина Давыдова и Александра Козловская. А также успешно установлены деловые связи с оргкомитетом Hong Kong Fashion Week.

Янина Гончарова регулярно посещает международные профессиональные мероприятия, где работает над поиском новых контактов и условий для синергии между белорусскими модельерами и иностранными партнерами.

Фотография предоставлена пресс-центром BFW.