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Белорусские дизайнеры примут участие в социальном конкурсе

20.07.2017  22:52

Дизайнерам из Белоруссии предложили создать футболки с интуитивно-понятными пиктограммами в рамках социального конкурса, сообщает пресс-служба Belarus Fashion Week.

В Белоруссии стартует социальный конкурс-акция по разработке футболки на тему «ясного языка» и пиктограмм. Дизайнерам предложено создать принт, в основе которого будет лежать стилизация классических знаков на тему взаимодействия между людьми в современном обществе.

Организаторы считают, что благодаря конкурсу, вопрос включения инвалидов с нарушением навыков вербального общения в жизнь общества будет обсуждаться медийными персонами, в том числе из индустрии моды.

Воплотить в жизнь дизайнерские решения участников акции поможет компания Mark Formelle, которая выпустит 10 видов футболок.  Они примут участие в социальном веломарафоне в августе 2017 года.

Лучший вариант стилизации символов и текстов на «ясном языке» получит смартфон от компании Huawei.

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