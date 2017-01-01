Белорусские производители будут шить костюмы для жандармерии Чили

14.11.2017 11:25

Компания «Моготекс» будет шить костюмы для жандармерии Чили, сообщает информационное агентство «Белта».

Договоренность о сотрудничестве была достигнута во время международной выставки ExpoSeguridad 2017 в Сантьяго. Самый большой интерес у партнеров вызвали современные технологии по защите ткани от воды и огня.

Начальник управления маркетинга компании Андрей Мюхалюк отметил, что жандармерия в Чили является, можно сказать, законодателем моды. И от того, как будет развиваться сотрудничество «Моготекса» с этим ведомством, во многом зависит, будут ли другие контракты. Так, например, энергетические службы заинтересованы в костюмах с защитой от электродуги, предприятия в отрасли деревопереработки - в костюмах с защитой от тепла. «Кроме того, для нас Чили может стать своеобразным плацдармом для налаживания сотрудничества и продвижения продукции и в другие страны Южной Америки», - заявил Михалюк.

Согласно последним международным тенденциям, защитные костюмы, в том числе и костюмы «Моготекс», отличаются большим количеством флюоресцентных или ярких сигнальных цветов, что позволяет достичь максимальной видимости работника, и сложным покроем, повторяющем эргономику тела человека и учитывающем динамику движения во время работы.