Belarus Fashion Week представила новую коллекцию бренда Candy Lady на Неделе моды в Азербайджане 25 мая, сообщает пресс-центр BFW.

Новая коллекция Candy Lady была разработана специально для презентации на Востоке и носит название Pure Harmony.

На презентацию коллекции в Баку руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова и руководитель бренда Candy Lady Ольга Барабанщикова отправились на несколько дней раньше не только для того, чтобы насладиться красотой и культурой другой страны, но и для налаживания новых контакты, а также закрепления уже имеющиеся дружественные отношений с коллегами из Азербайджана.

Перед тем как коллекция Pure Harmony была представлена на Azerbaijan Fashion Week, некоторые образы после своей первоначальной, дебютной, презентации на подиуме Недели моды в Беларуси были доработаны.

Первая часть показа, образы которой состояли из легких, прозрачных тканей, составили воздушные наряды в пастельной цветовой гамме - слоновая кость, нежный беж, светлый голубой. В коллекции представлено большое разнообразие силуэтов и ансамблей, таких как брюки в соседстве с кружевной блузой и полупрозрачной накидкой, а также плащ в сочетании с длинной юбкой из множества слоев тюля. В одном из образов были использованы мотивы национального индийского костюма - брюки вместе с длинной туникой, украшенной вышивкой.

Для второй части коллекции были выбраны яркие сочные цвета, среди которых отчетливо прослеживался морковный и насыщенный синий. Несмотря на смену цветовой гаммы, силуэты остались прежними - это сочетания длинных блуз и широких брюк, разнообразные топы, плащи.

Фотографии предоставлены пресс-центром Belarus Fashion Week.