Belarus Fashion Week представит новую коллекцию бренда Candy Lady на Неделе моды в Азербайджане, сообщает пресс-центр BFW.

Одной из главных задач оргкомитета Belarus Fashion Week и агентства PR и коммуникаций «Открытый подиум» является продвижение отечественных брендов на международном уровне. Уже налажено сотрудничество с Неделями моды в России, Украине, Сербии, Польше, Италии, Германии, Китае.

По словам Янины Гончаровой, совместная работа Belarus Fashion Week и Azerbaijan Fashion Week позволит дизайнерам двух стран получить новые возможности для презентации своих трудов.

«Мода - международная сфера, для которой нет границ и преград, поэтому, я считаю, мы должны развивать наши международные связи, чтобы белорусские дизайнеры могли ими пользоваться. Никогда не знаешь, откуда придет к тебе успех, но то, что он приходит к тем, кто не стоит на месте, это доказано самыми успешными деятелями моды», - уверена руководитель Недели моды в Беларуси.

Бренд Candy Lady основан Ольгой Барабанщиковой. Новая коллекция носит название Pure Harmony и специально разработана для презентации на Востоке. Она «навеяна внутренней гармонией, спокойствием и целостностью с природой». Коллекция уже была презентована на Belarus Fashion Week в мае 2017 года.

«Мы решили расширить представление о гардеробе счастливой женщины. Поэтому в эту коллекцию войдут как исключительно женственные модели, которые воплощают ту самую нежность, чуткость и изящество, так и новые для нас изделия, например, спортивный костюм. Современный мир настолько динамичный и быстрый, что иногда нужно менять туфли на кроссовки, чтобы везде успеть,- комментирует руководитель бренда Ольга Барабанщикова. - Несмотря на неустанно бегущие минуты на часах и большой список дел в ежедневнике, всегда нужно помнить об истинной гармонии».

Оргкомитет Belarus Fashion Week и агентства PR и коммуникаций «Открытый подиум» также заключили соглашения о сотрудничестве с Неделями моды в Казахстане и Грузии. Представителей из этих стран приедут в Минск уже этой осенью.