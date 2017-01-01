13.11.2017 10:54

Белорусский ученый разработал новое огнезащитное вещество для пропитки ткани, сообщает газета «Белорусский партизан».

Старший инспектор сектора международного сотрудничества Александр Лукьянов из Университета гражданской защиты МЧС вместе с коллегами разработал вещество, которое позволит избегать бытовых пожаров. Как отметил ученый, белорусская разработка имеет ряд преимуществ перед уже существующими зарубежными аналогами: меньшую температуру и время нанесения. В условиях промышленного производства это дает значительную экономию, подчеркнул Лукьянов.

Разработка заняла около трех с половиной лет, в течение которых было проведено более 60 вариантов синтеза, прежде чем удалось получить состав с нужными свойствами. Первые испытания на производстве прошли в лаборатории текстильной компании «Моготекс» — крупнейшего производителя текстиля в Белоруссии.