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Белорусскую фабрику «Элема» посетила делегация из Пакистана
03.04.2017 18:03
С целью установления деловых контактов делегация из Пакистана, находящаяся в Белоруссии, посетила компанию «Элема», сообщает пресс-служба «Беллегпром».
Делегация текстильщиков из Пакистана, находящаяся в Белоруссии с 27 по 31 марта, посетила фабрику верхней одежды «Элема». Визит состоялся 30 марта. Гости из Исламабада и Пенджаба осмотрели производство и изучили ассортимент выпускаемой продукции.
Напомним, что делегация из Пакистана прибыла в Белоруссию для участия в выставке «Белтекслегпром. Весна 2017» и переговоров.
Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650–700 тысяч швейных изделий.
Фотография с сайта компании.
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