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Белорусскую фабрику «Элема» посетила делегация из Пакистана

03.04.2017  18:03

С целью установления деловых контактов делегация из Пакистана, находящаяся в Белоруссии, посетила компанию «Элема», сообщает пресс-служба «Беллегпром».

Делегация текстильщиков из Пакистана, находящаяся в Белоруссии с 27 по 31 марта, посетила фабрику верхней одежды «Элема». Визит состоялся 30 марта. Гости из Исламабада и Пенджаба осмотрели производство и изучили ассортимент выпускаемой продукции.



Напомним, что делегация из Пакистана прибыла в Белоруссию для участия в выставке «Белтекслегпром. Весна 2017» и переговоров.

Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650–700 тысяч швейных изделий.

Фотография с сайта компании.

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